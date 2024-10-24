Госдума ратифицировала договор о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР»

Нижняя палата российского парламента 24 октября ратифицировала договор «о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.» Он был подписан 19 июня 2024 года во время визита Владимира Путина в Пхеньян, после чего президент РФ внес его в Госдуму.

«Договор в полной мере учитывает сложившуюся геополитическую ситуацию и выводит отношения России и Северной Кореи на новый — союзнический уровень», — заявил председатель профильного комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (цитата по «Интерфаксу»).

Договор вступит в силу после того, как стороны обменяются ратификационными грамотами.

В числе прочего, как сообщалось, договор РФ и КНДР подразумевает создание военного союза. The Wall Street Journal со ссылкой на «бывшего представителя российской разведки, проинформированного о деталях договора», писала, что он содержит секретный пункт, который позволяет КНДР отправлять своих солдат на войну в Украине.

В октябре южнокорейская разведка заявила, что в России находятся 1,5 тысяи северокорейских военных, а всего КНДР планирует отправить в Россию до 12 тысяч солдат. По словам главы Пентагона, у США есть доказательства того, что северокорейские военные находятся в России. Пресс-служба Кремля, комментируя сообщения об участии северокорейских военных в войне в Украине на стороне РФ «похожи на очередную информационную утку».

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