Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации договора о партнерстве с КНДР. Он подразумевает создание военного союза

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Он опубликован в базе законодательной деятельности Думы 14 октября.

В пакете документов к проекту закона также размещен текст договора. В частности, в статье 4 этого соглашения указывается:

В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Российской Федерации и Корейской Народно-Демократической Республики.

Договор вступит в силу после того, как стороны обменяются ратификационными грамотами.

Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали этот договор 19 июня в ходе визита президента РФ в Северную Корею. Вскоре текст соглашения опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как отмечало южнокорейское агентство «Ренхап», статья 4 договора, касающаяся военной помощи, практически полностью повторяет статью 1 Договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНДР от 1961 года.

Западные издания сообщали, что Северная Корея поставляет в Россию артиллерийские снаряды, которые используют в российско-украинской войне. Кроме того, военные инженеры из КНДР помогают войскам РФ наносить удары по Украине, а в боях на стороне России участвуют северокорейские военные.

О том, что КНДР «фактически включается в войну», 14 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также говорил, что Северная Корея не просто передает оружие России, а фактически отправляет своих граждан воевать в Украину в российских войсках.

Подробный разбор договора между РФ и Северной Кореей

🇰🇵 🤝 🇷🇺 Путин и Ким Чен Ын подписали договор о «всеобъемлющем партнерстве». Оно и правда всеобъемлющее! КНДР вступит в войну против Украины? А Кремль теперь против санкций в отношении Пхеньяна?

Подробный разбор договора между РФ и Северной Кореей

🇰🇵 🤝 🇷🇺 Путин и Ким Чен Ын подписали договор о «всеобъемлющем партнерстве». Оно и правда всеобъемлющее! КНДР вступит в войну против Украины? А Кремль теперь против санкций в отношении Пхеньяна?