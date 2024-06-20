Статья нового договора между РФ и КНДР о военной помощи практически полностью повторяет пункт из соглашения 1961 года, подписанного Хрущевым и Ким Ир Сеном

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало полный текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который 19 июня подписали президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как обратило внимание южнокорейское агентство «Ренхап», статья 4 договора, касающаяся военной помощи, практически полностью повторяет статью 1 Договора о дружбе и взаимопомощи между СССР и КНДР от 1961 года.

Статья 4 нового договора звучит так: «В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации».

В статье договора от 1961 года говорилось: «В случае, если одна из Договаривающихся Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или коалиции государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Договаривающаяся Сторона немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами». Договор подписали Никита Хрущев и Ким Ир Сен.

Статьи отличаются тем, что в нынешней редакции договора упоминается устав ООН и есть ссылка на законодательства РФ и КНДР.

В 1996 году Россия и КНДР обменялись нотами, в которых говорилось, что договор от 1961 года «потерял свое значение» и «фактически не выполняется». В 2000 году Москва и Пхеньян заключили Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. В статье 2 соглашения говорилось, что в случае возникновения опасности агрессии в отношении одной из сторон или ситуации, угрожающей миру и безопасности, стороны «незамедлительно вступят в контакт друг с другом».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя 19 июня подписание нового договора, заявил, что против четвертой статьи о военной помощи может возражать только тот, кто планирует агрессию в отношении РФ или КНДР. «Так что здесь исключительно оборонительная позиция», — сказал глава МИД.

Президент России Владимир Путин приехал в КНДР 18 июня. Это его первый визит в Северную Корею с 2000 года. Путина в аэропорту Пхеньяна лично встретил Ким Чен Ын. Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин, говоря об этом соглашении, назвал его «фундаментальным документом, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед».

Читайте также

Россия и КНДР заключили «исключительно миролюбивый» договор о взаимной помощи в случае войны. Ким Чен Ын заявил о «полной поддержке» вторжения в Украину Главное о визите Путина в Северную Корею

Читайте также

Россия и КНДР заключили «исключительно миролюбивый» договор о взаимной помощи в случае войны. Ким Чен Ын заявил о «полной поддержке» вторжения в Украину Главное о визите Путина в Северную Корею