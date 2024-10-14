Зеленский заявил, что Северная Корея отправляет военных в Украину воевать на стороне России

Северная Корея не только передает оружие России, но и фактически отправляет своих граждан воевать в Украину в российских войсках, заявил Владимир Зеленский в вечернем телеобращении.

«Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее», — сказал президент Украины.

В таких условиях отношения Украины с партнерами нуждаются в дальнейшем развитии, сказал он. «Фронт нуждается в большей поддержке», — подчеркнул Зеленский, в очередной раз отметив, что Украине необходимо использовать дальнобойное оружие для ударов по российский территории.

Ранее в октябре британская The Times писала, что Северная Корея поставляет России половину из примерно трех миллионов артиллерийских снарядов, которые войска РФ ежегодно используют в войне против Украины. The Guardian со ссылкой на украинские источники сообщала, что военные инженеры из КНДР помогают российским войскам наносить удары по Украине северокорейскими ракетами KN-23.

The Washington Post со ссылкой на украинских и южнокорейских официальных лиц рассказала, что военнослужащие КНДР уже участвуют в боях на стороне РФ, а еще несколько тысяч военных из Северной Кореи проходят подготовку, чтобы возможно впоследствии отправиться воевать в Украину, напоминает «Радио Свобода». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, назвал ее «очередной информационной уткой».

Читайте также

🇰🇵 🤝 🇷🇺 Путин и Ким Чен Ын подписали договор о «всеобъемлющем партнерстве». Оно и правда всеобъемлющее! КНДР вступит в войну против Украины? А Кремль теперь против санкций в отношении Пхеньяна?

Читайте также

🇰🇵 🤝 🇷🇺 Путин и Ким Чен Ын подписали договор о «всеобъемлющем партнерстве». Оно и правда всеобъемлющее! КНДР вступит в войну против Украины? А Кремль теперь против санкций в отношении Пхеньяна?