The Times: половину артиллерийских снарядов для войны против Украины Россия получает от Северной Кореи

Северная Корея поставляет России половину из примерно трех миллионов артиллерийских снарядов, которые войска РФ ежегодно используют в войне против Украины. Об этом пишет британская The Times со ссылкой на данные западной разведки.

Как утверждают источники журналистов, Россия впала в зависимость от поставок артиллерийских снарядов из КНДР после визита Владимира Путина в Пхеньян летом 2024 года. Тогда государства заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Большая часть снарядов из Северной Кореи неисправна, но их общее количество помогает России добавиться успехов на фронте, отмечает издание.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Северная Корея с большим отрывом лидирует по объемам поставок вооружений России. Он назвал критичными для Украины именно поставки России северокорейских боеприпасов.

По оценкам Минобороны Южной Кореи, летом 2024 года КНДР отправила в Россию не менее 10 тысяч морских контейнеров, в которых могли содержаться до 4,8 миллиона артиллерийских снарядов.

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