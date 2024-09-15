Буданов назвал критичными для Украины поставки КНДР снарядов в Россию

Северная Корея с большим отрывом лидирует по объемам поставок вооружений России, заявил на конференции в Киеве руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«Как руководитель разведки, я могу прямо сказать: то, что они поставляют там баллистические ракеты, — это неприятно для нас, но это не те объемы, а вот что касается боеприпаса — это критично для нас. К сожалению, могу сказать, что с этим пока мы не можем ничего поделать. Это такая досадная правда», — цитирует его заявление «Интерфакс-Украина».

Буданов утверждает, что советские запасы вооружений в России уже подходят к концу, а нынешние объемы производства самолетов и бронетехники не могут оказать решающее значение на поле боя. При этом российский ВПК значительно продвинулся в производстве ракет «Искандер» и управляемых авиабомб, сказал глава ГУР.

Согласно прогнозу Буданова, Кремль намерен завершить российско-украинскую войну к концу 2025-го — началу 2026 года, поскольку следующим летом в России начнутся серьезные проблемы в экономике и возникнет необходимость мобилизации, которая может подорвать социально-политическую ситуацию.

«Они это ясно осознают. Для них это ключевой период. Поэтому они будут делать все возможное, чтобы в их понимании победить. Иначе они вылетают из абсолютно всех мировых процессов. Все, на что они могут рассчитывать — это региональное лидерство, а это их не устраивает», — сказал Буданов.

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