The Guardian: северокорейские военные инженеры помогают армии РФ наносить ракетные удары по Украине

Военные инженеры из КНДР помогают российским войскам наносить удары по Украине северокорейскими ракетами KN-23. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на украинского чиновника.

По словам собеседников издания в Южной Корее и Украине, граждане КНДР были среди погибших в результате украинского ракетного удара около Донецка на прошлой неделе. Были ли это военные инженеры или военнослужащие, неизвестно.

KN-23 — баллистическая ракета, которую сравнивают с российскими «Искандер-М». Дальность ее полета составляет около 450 километров.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Йе Хен заявил, что КНДР «весьма вероятно» отправит своих военных в Украину для поддержки России. «Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна», — сказал он.

Издание Kiev Post со ссылкой на источники писало, что в результате украинского ракетного удара 3 октября по территории вблизи оккупированного Донецка погибли 20 военных, среди которых — шестеро офицеров из Северной Кореи. По информации издания, военные из КНДР прибыли туда для переговоров с российскими коллегами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию об отправке на войну в Украине военных из КНДР «очередной информационной уткой».

В июне 2024 года Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этом соглашении, назвал его «фундаментальным документом, который ляжет в основу отношений двух государств на долгие годы вперед».

В начале нынешнего года сообщалось, что Россия начала использовать северокорейские ракеты в Украине. По информации The Times, Северная Корея поставляет России половину из примерно трех миллионов артиллерийских снарядов, которые войска РФ ежегодно используют в войне против Украины.

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