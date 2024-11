The Telegraph: Путин попытается вернуть занятые ВСУ территории в Курской области до инаугурации Трампа

Владимир Путин рассчитывает вернуть под контроль РФ территории в Курской области, занятые украинскими военными, к инаугурации Дональда Трампа, назначенной на 20 января 2025 года, пишет британская The Telegraph.

По мнению западных дипломатов, сообщает издание, Путин попытается быстро захватить территорию в Курской области, занятую ВСУ в ходе наступления в августе, чтобы у России была более выгодная позиция в любых мирных переговорах.

The Telegraph дает ту же оценку численности развернутых в Курской области войск — около 50 тысяч человек, включая северокорейских военных, что и The New York Times.

В августе The New York Times со ссылкой на американских чиновников писала, что России потребуется как минимум 50 тысяч военных, чтобы вытеснить украинских военных из Курской области.

Кроме того, по оценкам британской военной разведки, Россия, вероятно, увеличит количество атак беспилотников-камикадзе на украинские позиции, в том числе используя новые площадки возле границы для запуска дронов.

Украинские аналитики также считают, пишет The Telegraph, что власти РФ также могут рассчитывать использовать наступление в Курской области для того, чтобы набрать обороты и продвинуться в Сумскую область Украины.

По состоянию на первую половину октября, отмечает издания, Россия отвоевала примерно половину территории, которую заняли украинские военные в ходе операции ВСУ в августе.

