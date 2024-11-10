The New York Times: Россия собрала для наступления в Курской области группировку из 50 тысяч военных, в том числе из КНДР

Министерство обороны РФ сосредоточило в Курской области группировку численностью 50 тысяч человек, в которую, помимо российских солдат, также входят военные из КНДР. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на официальных лиц в США и Украине.

Как ожидается, в ближайшие дни группировка начнет масштабное контрнаступление в Курской области, частично оккупированной ВСУ. В настоящее время войска КНДР проходят боевое слаживание с россиянами в западной части Курской области, заявляют источники издания. По их оценкам, в регионе присутствуют более десяти тысяч северокорейских военнослужащих.

В материале предполагается, что военных КНДР готовят к участию в лобовых атаках на позиции ВСУ. Украинский чиновник считает, что северокорейских солдат разделят на две группы: часть из них окажется в штурмовых отрядах, другие попадут в подразделения поддержки, призванные обеспечивать безопасность на отбитой у ВСУ территории.

При этом, отмечает NYT, Россия сумела сосредоточить силы, не перебрасывая войск с востока Украины, «что позволяет Москве оказывать давление одновременно на нескольких фронтах».

The Washington Post сообщает, что военные из КНДР были направлены не только в Курскую, но также в соседнюю Белгородскую области, также граничащую с Украиной. Издание ссылается на разведданные, полученные командиром батальона «Ахиллес» 92-й бригады ВСУ Юрием Федоренко.

Власти Украины и их союзники с конца октября сообщают, что в Курской области находятся северокорейские военные. По их данным, всего КНДР направила в Россию для участия в войне около 12 тысяч военнослужащих, в том числе 500 офицеров и трех генералов. РФ и КНДР не подтверждали эту информацию.

Газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника украинской разведки 5 ноября сообщила, что ВСУ вступили в первое боевое столкновение с военными КНДР, прибывшими в Курскую область. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что северокорейские военные уже понесли первые потери в Курской области.

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