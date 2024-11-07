Зеленский заявил, что военные КНДР понесли первые потери в Курской области

Северокорейские военные, воюющие на стороне России в Курской области, понесли первые потери в результате боев с ВСУ, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«11 тысяч северокорейских солдат сегодня присутствуют на территории РФ, в приграничье с Украиной, а именно в Курской области. Часть этих войск уже участвовала в боевых действиях против украинских военных, есть уже потери», — рассказал Зеленский на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште.

При этом он не уточнил, о каких потерях идет речь — сколько военных КНДР погибли или были ранены. Издание The New York Times 5 ноября со ссылкой на украинские источники сообщало, что в ходе первого боя ВСУ с военнослужащими КНДР в Курской области «погибло значительное количество северокорейских солдат».

Зеленский также отметил, что реакция стран мира на переброску войск из КНДР в Россию была недостаточной. «Сейчас мы предупреждаем и считаем, если мы не будем использовать политическое давление и соответствующее оружие на РФ, то следующим шагом может быть гораздо большее использование северокорейского контингента. Потому что Путин всегда смотрит, какая реакция мира. Я считаю, на сегодня она недостаточна», — сказал он.

Власти Украины и их союзники с конца октября сообщают, что в Курской области находятся северокорейские военные. По их данным, всего КНДР направила в Россию для участия в войне около 12 тысяч военнослужащих, в том числе 500 офицеров и трех генералов. РФ и КНДР не подтверждали эту информацию.

Газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника украинской разведки 5 ноября сообщила, что ВСУ вступили в первое боевое столкновение с военными КНДР, прибывшими в Курскую область.