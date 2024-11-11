Война Девятьсот девяносто второй день. Хроника «Медузы»

Главное к утру

По данным источников The Washington Post, избранный президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин созвонились 7 ноября. В ходе беседы, рассказали источники издания, Трамп призвал Путина «не эскалировать войну в Украине» и напомнил ему о «значительном присутствии» американских военных в Европе.

Трамп и Путин обсудили возможное мирное соглашение между Россией и Украиной, а президент США выразил заинтересованность в последующих переговорах о разрешении конфликта, рассказали источники. Собеседники WP утверждают, что в «частных беседах» Трамп дал понять, что поддержал бы сделку, при которой Россия сохранила бы за собой часть оккупированной территории. Этот вопрос якобы «вкратце» обсуждался и в ходе телефонного разговора.

Два источника WP утверждают, что правительство Украины проинформировали о звонке Трампа и Путина, и Киев не возражал против состоявшегося разговора.

МИД Украины сообщил уже после выхода публикации The Washington Post, что Киев заранее не предупреждали о разговоре Трампа и Путина. «Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка», — заявил агентству Reuters представитель МИД Георгий Тихий.

Что еще

Российские войска в ночь на 11 ноября атаковали дронами город Николаев. В результате атаки погибли пять человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По ее информации, беспилотник разрушил частный одноэтажный дом, там произошел пожар. Повреждены несколько квартир в четырехэтажном доме.

Российская армия нанесла авиаудар по городу Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По последним данным, один человек погиб, ранен 21 человек. Среди пострадавших — пятеро детей. В результате авиаудара повреждены жилой дом и общежитие.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон «в последний раз» попытаются убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по целям на территории России, сообщает The Telegraph. Как утверждают источники газеты, лидеры Великобритании и Франции обсудят это в Париже, куда Стармер приедет 11 ноября на церемонию Дня перемирия (дата окончания Первой мировой войны). Кроме того, лидеры двух стран обсудят последствия предстоящего президентства Трампа и возможность торговой войны США против Европы.

В ФСБ России заявили, что предотвратили угон российского вертолета украинскими военными. По версии спецслужбы, украинские разведчики пытались завербовать российского пилота. Контрразведчики «в ходе оперативной игры» выяснили позиции ВСУ и нанесли по ним ударам, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спецслужбы.

Серебрянское лесничество в Луганской области Украины, 9 ноября 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

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