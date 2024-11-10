Война Девятьсот девяносто первый день. Хроника «Медузы»

Главные новости ночи и утра

Российские силы ПВО отразили утром 10 ноября несколько атак беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. По данным чиновника, в общей сложности в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна были сбиты 32 дрона.

В соцсетях появились видео очевидцев, согласно которым после ударов дронов загорелись частные дома в подмосковных Софьино и Кратово.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. Ранена 52-летняя местная жительница, ее госпитализировали с ожогами в состоянии средней тяжести.

Что еще: