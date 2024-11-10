Война Девятьсот девяносто первый день. Хроника «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 9 ноября читайте здесь.
Основные новости к 14:00
- Войска РФ в ночь на 10 ноября атаковали Украину рекордным количеством беспилотников, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. В течение ночи украинские военные обнаружили и осуществили сопровождение 145 воздушных целей — ударных дронов типа «Шахед» и беспилотников неустановленного типа. Силы украинской ПВО к утру сбили 62 дрона в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях. Еще 67 российских дронов, по данным ВСУ, «локационно потеряны» в разных регионах Украины. Также десять беспилотников вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России.
- Минобороны РФ объявило, что за утро 10 ноября над шестью российскими регионами были сбиты 70 украинских беспилотников: 34 — в Подмосковье, 14 — над Брянской областью, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской, два — над Тульской. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о массированной атаке беспилотников в Подмосковье.
- Администрация Белого дома может в ближайшее время объявить о сроках прекращения огня в Украине. Об этом, как сообщает Польское радио, на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По словам политика, от властей США можно в скором времени ожидать декларации по поводу даты прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.
- Полиция Москвы задержала в церкви прихожанина Алексея Севастьяненко, который придерживается антивоенных взглядов, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого задержанного. Как рассказал Севастьяненко, на него написал донос протоиерей Андрей Ткачев, который служит настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Ранее прихожанин делился своими антивоенными взглядами в личных беседах со священником. Севастьяненко оставляют на ночь в отделе полиции, но что конкретно ему вменяют, неизвестно.
Главные новости ночи и утра
Российские силы ПВО отразили утром 10 ноября несколько атак беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. По данным чиновника, в общей сложности в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна были сбиты 32 дрона.
В соцсетях появились видео очевидцев, согласно которым после ударов дронов загорелись частные дома в подмосковных Софьино и Кратово.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. Ранена 52-летняя местная жительница, ее госпитализировали с ожогами в состоянии средней тяжести.
Что еще:
- Российские военные в ночь на 10 ноября нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и пригородам, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер. По его данным, в результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. В некоторых местах возникли пожары. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о двух пострадавших в результате ночной атаки РФ в Одесском районе.
- В ночь на 9 ноября украинские беспилотники атаковали город Алексин Тульской области. По данным источника «Радио Свобода» в Службе безопасности Украины, дроны поразили Алексинский химкомбинат. Местные власти подтвержали атаку беспилотников на город, но не комментировали сообщения о том, что был атакован комбинат. Независимых подтверждений того, что комбинату нанесен какой-либо ущерб, не поступало.
- Прокуратура Донецкой области начала расследование в связи с появлением в сети видео, на котором, предположительно, запечатлено убийство раненого украинского военнопленного. «9 ноября 2024 года в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как представители из России захватили раненого украинского военнослужащего. Безоружного защитника, лежавшего на земле, оккупанты расстреляли из автоматического оружия в упор», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура отмечает, что убийство военнопленного квалифицируется как серьезное международное преступление.
Фото на обложке: Diego Fedele / Getty Images