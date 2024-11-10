В московской церкви задержали прихожанина с антивоенными взглядами. Он утверждает, что донос на него написал священник

Полиция Москвы задержала в церкви прихожанина Алексея Севастьяненко, который придерживается антивоенных взглядов. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого задержанного.

Как рассказал Севастьяненко, на него написал донос протоиерей Андрей Ткачев, который служит настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Ранее прихожанин делился своими антивоенными взглядами в личных беседах со священником.

Севастьяненко доставили в отдел полиции по Басманному району, где его планируют оставить на ночь. Какое именно правонарушение ему собираются вменить, задержанному до сих пор не сообщили.

Настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах с 1993 по 2024 год был священник Алексей Уминский. Он заявлял, что не может поддерживать военные действия в Украине. В январе 2024-го Уминского запретили в служении и лишили сана. Сейчас он клирик храма Знамения Божьей Матери в Париже.

Протоиерей Андрей Ткачев, занявший место Уминского, переехал в Россию из Украины в 2014 году. Он поддерживает политику российских властей и военное вторжение в Украину, пишет «Новая газета Европа».

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