Польский премьер анонсировал американскую декларацию о прекращении огня в Украине

Администрация Белого дома может в ближайшее время объявить о сроках прекращения огня в Украине. Об этом, как сообщает Польское радио, на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам политика, от властей США можно в скором времени ожидать декларации по поводу даты прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.

Говоря о частично обнародованном в СМИ плане избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины, Туск подчеркнул, что этот план, вероятно, находится лишь в стадии подготовки. При этом решения Трампа по войне в Украине, «безусловно, будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела», считает премьер Польши.

Что касается Польши и Европы, они в ближайшие месяцы будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность, добавил Туск.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы остановит войну в Украине в течение 24 часов, а Владимира Зеленского называл «продавцом», который, приезжая в США, увозит «миллиарды долларов».

На следующий день после победы Трампа на выборах президента США газета The Wall Street Journal сообщила, что команда республиканца подготовила новое предложение по завершению войны, которое подразумевает в частности отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет и заморозку линии фронта.

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