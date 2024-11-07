WSJ: в администрации Трампа предложили заморозить вступление Украины в НАТО как минимум на 20 лет

В администрации Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, подготовили предложения по завершению российско-украинской войны. Среди них, пишет The Wall Street Journal, отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет.

Также в администрации Трампа предлагают заморозить линию фронта, создав демилитаризованную зону. При этом обеспечением ее безопасности не будут заниматься американские войска или контингентов ООН и любых других финансируемых США организаций.

Как подчеркнул источник WSJ в команде Трампа, США могут оплатить обучение военных или оказать какую-либо другую поддержку, но «не посылать американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине». «И мы не платим за это. Заставить сделать это поляков, немцев, британцев и французов», — заявил он.

При этом предполагается, что США продолжают предоставлять Украине оружие, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию.

Ранее, напоминает издание, советники Трампа говорили о плане мирного урегулирования, который предусматривает, в числе прочего, приостановку военной помощи Украины для того, чтобы Киев согласился на мирные переговоры.

Использует ли Трамп, заняв пост президента США, какой-либо из этих планов полностью, либо частично, неизвестно, подчеркивает издание.

При существующем положении вещей, пишет WSJ, ни Россия, войска которой продвигаются на фронте, ни Украина, не готовая на отказ от своих территорий, не показывают готовность к переговорам.

США — крупнейший по объему помощи союзник Украины. Администрация действующего президента США Джо Байдена неоднократно заявляла о неуклонной поддержке Украины и подчеркивала, что любые мирные переговоры невозможны без участия в них Киева.

После победы Трампа на выборах, писала Financial Times, многие украинские военные выразили опасение, что с приходом в Белый дом нового президента США прекратят военную помощь Киеву, и Украина «по меньшей мере» потеряет Донбасс.

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