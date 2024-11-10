Войска РФ в ночь на 10 ноября атаковали Украину рекордным количеством беспилотников, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

В течение ночи украинские военные обнаружили и осуществили сопровождение 145 воздушных целей — ударных дронов типа «Шахед» и беспилотников неустановленного типа, запущенных из районов Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска и мыса Чауда в аннексированном Крыму, говорится в пресс-релизе ВСУ.

Силы украинской ПВО к утру сбили 62 дрона в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях. Еще 67 российских дронов, по данным ВСУ, «локационно потеряны» в разных регионах Украины. Также десять беспилотников вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России.

В результате ночных атак зафиксированы повреждения многоквартирных и частных домов в Одесской области. Ранены два человека. Сообщений о погибших не поступало.

Утром 10 ноября Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 32 украинских дрона на подлете к городу — в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна. Власти Подмосковья сообщили о пожарах в двух домах в поселке Становое. Ранена 52-летняя местная жительница. Минобороны РФ заявило, что за утро сбило 70 украинских беспилотников над шестью российскими регионами.

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