Войска РФ атаковали дронами Одессу. Повреждены жилые дома, ранены два человека

Российские военные в ночь на 10 ноября нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и пригородам, сообщил глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

По его данным, в результате атаки есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены жилые дома, магазины, гаражи, автомобили. В некоторых местах возникли пожары.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о двух пострадавших в результате ночной атаки РФ в Одесском районе.

Накануне, 9 ноября, войска РФ также атаковали Одессу беспилотниками. Местные власти заявляли об одном погибшем и 13 пострадавших в ходе обстрелов.