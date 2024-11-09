Российские войска атаковали Одессу беспилотниками. Известно об одном погибшем, ранены 13 человек, включая двух детей

В Одессе в результате атаки российских беспилотников повреждены несколько многоэтажных домов. Один человек погиб, еще 13 человек ранены, включая детей 2008 и 2020 годов рождения, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В поселке Авангард в пригороде Одессы дрон упал на территории одного из жилых комплексов, начался пожар. Там пострадали пять человек, включая одного ребенка, сообщил Кипер.

Кроме того, в результате атаки был разрушен частный дом, в котором также начался пожар. Пострадала семья — отец и 16-летний сын находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, а мать погибла.

Из 13 пострадавших восемь человек были госпитализированы, остальным помощь оказали на месте, уточнил Кипер. В результате атаки повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и десятки частных автомобилей.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Одесса стала эпицентром ночной атаки дронами со стороны России. Всего в течение ночи над Украиной были сбиты 32 ударных российских беспилотника из 51.

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