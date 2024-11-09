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Война Девятьсот девяностый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 8 ноября читайте здесь.
Одесса. Последствия атаки беспилотников
В результате атаки беспилотников в Одессе были повреждены несколько жилых домов, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. В одном из частных домов начался пожар, погибла женщина, а ее муж и 16-летний сын попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Всего в Одессе пострадали 13 человек, включая ребенка 2020 года рождения.
Главное за ночь и утро
- Российские войска ударили по Харькову, попав в одну из самых загруженных трасс на пересечении двух районов города, сообщил мэр Игорь Терехов. В результате удара есть повреждения гражданской инфраструктуры, а также повреждены дорожные покрытия, контактные линии троллейбуса и сеть уличного освещения. Кроме того, «незначительные повреждения» получил расположенный на перекрестке строительный гипермаркет.
- В течение ночи над Украиной были сбиты 32 ударных российских беспилотника из 51, заявили в Воздушных силах ВСУ. Эпицентром удара стала Одесская область. Также дроны были сбиты в Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Черкасской и Тернопольской областях. Еще 18 беспилотников были локационно потеряны в разных регионах Украины.
- Глава областной военной администрации Одессы Олег Кипер о разрушениях и пострадавших в результате атаки не сообщал. Местные жители рассказали, что в районе часа ночи в одном из жилых комплексов Одессы возник пожар в результате атаки дронов, о его последствиях неизвестно.
- Над российскими регионами в ночь на 9 ноября были уничтожены 50 украинских беспилотников, заявили в Минобороны. 28 дронов были сбиты над Брянской областью, 12 — над Курской, четыре — над Новгородской области, по два — над Смоленской и Тульской и по одному над Орловской и Тверской областями. О пострадавших в результате атак губернаторы регионов не сообщали.
- Администрация президента США Джо Байдена впервые с начала войны решила отменить негласный запрет на отправку в Украину американских военных подрядчиков. Теперь они займутся обслуживанием и ремонтом вооружений, поставленных Пентагоном, в том числе систем ПВО Patriot и истребителей F-16.
Фото на обложке: ДСНС України