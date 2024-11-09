Война Девятьсот девяностый день. Хроника «Медузы»

Одесса. Последствия атаки беспилотников

Поврежденный при атаке дрона жилой дом в Одессе, 9 ноября 2024 года Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Сгоревшие автомобили во дворе жилого дома в Одессе, 9 ноября 2024 года Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

В результате атаки беспилотников в Одессе были повреждены несколько жилых домов, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. В одном из частных домов начался пожар, погибла женщина, а ее муж и 16-летний сын попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Всего в Одессе пострадали 13 человек, включая ребенка 2020 года рождения.