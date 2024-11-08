Война Девятьсот восемьдесят девятый день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 989-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями.

Что происходило 7 ноября

Война Девятьсот восемьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

Что происходило 7 ноября