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Война Девятьсот восемьдесят девятый день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 ноября читайте здесь.

Главные новости к утру

  • Российские войска в ночь на 8 ноября нанесли по Харькову удар двумя авиабомбами, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. В Салтовском районе частично разрушен многоэтажный жилой дом, пострадали не менее 25 человек. Пять человек госпитализированы. В Шевченковском районе города, по данным главы областной администрации, повреждены по меньшей мере шесть многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро.
  • Ночью российские войска также обстреляли Одессу, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайными ситуациям. Повреждения получили дома в частном секторе, два из них загорелись. По предварительным данным, один человек погиб, девять пострадали.
  • Над территорией России за ночь перехвачено и уничтожено 17 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Шесть дронов сбили над Воронежской область, шесть — над Саратовской, четыре — над Белгородской, один — над Брянской. 
  • Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков сообщил, что в результате атаки беспилотника выбито 13 стекол в подъездах домов на Санаторном проезде. О пострадавших не сообщается. Телеграм-канал Astra писал, что местные жители сообщали о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода. 
  • ФСБ отчиталась о задержании жителя Ленинского района Крыма, которого подозревают в передаче сведения Главному управлению разведки Минобороны Украины. По версии спецслужбы, мужчина передавал украинской разведке сведения о расположении в Феодосии военных объектов и средствах ПВО.

Здравствуйте. Сегодня 989-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями.

Что происходило 7 ноября

Война Девятьсот восемьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

Что происходило 7 ноября

Война Девятьсот восемьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

Фото на обложке: Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA