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Война Девятьсот восемьдесят девятый день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 7 ноября читайте здесь.
Главные новости к утру
- Российские войска в ночь на 8 ноября нанесли по Харькову удар двумя авиабомбами, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. В Салтовском районе частично разрушен многоэтажный жилой дом, пострадали не менее 25 человек. Пять человек госпитализированы. В Шевченковском районе города, по данным главы областной администрации, повреждены по меньшей мере шесть многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро.
- Ночью российские войска также обстреляли Одессу, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайными ситуациям. Повреждения получили дома в частном секторе, два из них загорелись. По предварительным данным, один человек погиб, девять пострадали.
- Над территорией России за ночь перехвачено и уничтожено 17 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Шесть дронов сбили над Воронежской область, шесть — над Саратовской, четыре — над Белгородской, один — над Брянской.
- Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков сообщил, что в результате атаки беспилотника выбито 13 стекол в подъездах домов на Санаторном проезде. О пострадавших не сообщается. Телеграм-канал Astra писал, что местные жители сообщали о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода.
- ФСБ отчиталась о задержании жителя Ленинского района Крыма, которого подозревают в передаче сведения Главному управлению разведки Минобороны Украины. По версии спецслужбы, мужчина передавал украинской разведке сведения о расположении в Феодосии военных объектов и средствах ПВО.
Фото на обложке: Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA