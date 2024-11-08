Axios: Илон Маск присоединился к телефонному разговору Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Глава Tesla, SpaceX и X Илон Маск участвовал в телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает 8 ноября издание Axios со ссылкой на источники.

Во время беседы, прошедшей 6 ноября, Маск сказал, что продолжит поддерживать Украину, предоставляя доступ к спутниковой системе Starlink (украинские военные используют ее для связи на передовой).

По мнению авторов Axios, участие Маска в телефонном разговоре показывает, насколько влиятельным может быть бизнесмен в будущей администрации Трампа.

По данным источников, во время 25-минутной беседы Трамп заявил Зеленскому, что будет поддерживать Украину, но не стал вдаваться в подробности. Собеседник издания рассказал, что после беседы «Зеленский не испытал чувства безысходности». Сам Зеленский говорил, что провел «отличный» разговор с Трампом.

Илон Маск не ответил на просьбу журналистов о комментарии.

Бизнесмен Илон Маск активно участвовал в предвыборной кампании Дональда Трампа, жертвовал деньги, а также выступал на митингах. Трамп говорил до выборов, что в случае избрания президентом назначит Маска руководителем правительственной комиссии по повышению эффективности. После победы Трамп упомянул Маска в своей речи, назвав его «супергением». На фоне избрания Трампа капитализации компании Tesla 8 ноября впервые за два года превысила один триллион долларов.

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