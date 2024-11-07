Зеленский рассказал, что созвонился с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что созвонился с выигравшим выборы в США Дональдом Трампом.

«Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой — этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании», — написал Зеленский.

По его словам, они с Трампом договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество». «Сильное и твердое лидерство США является жизненно важным для всего света и для справедливого мира», — добавил Зеленский.

Зеленский стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших Дональда Трампа с избранием на пост президента 6 ноября. Он написал, что ценит приверженность Трампа подходу «мир через силу» и вспомнил о «замечательной встрече» с республиканцем в сентябре, когда они, по его словам, «подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, план победы и пути прекращения российской агрессии против Украины».

Поздравления также написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, напомнивший, что у Зеленского и Трампа были «хорошие рабочие отношения» во время первого срока республиканца в Белом доме. В то же время по словам нескольких украинских военных чиновников и советников, пожелавших остаться анонимными, в армии многие опасаются, что с приходом Трампа США прекратят военную помощь, и Украина «по меньшей мере» потеряет Донбасс.

На следующий день после победы Трампа The Wall Street Journal сообщила, что его команда подготовила новое предложение по завершению российско-украинской войны. Оно подразумевает в частности отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет и заморозку линии фронта. В офисе президента Украины эти планы не комментировали.

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