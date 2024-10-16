Илон Маск пожертвовал 75 миллионов долларов фонду, который поддерживает Дональда Трампа

Миллиардер Илон Маск пожертвовал 75 миллионов долларов собственному комитету , который занимается поддержкой предвыборной кампании Дональда Трампа в колеблющихся штатах. Об этом пишут Bloomberg и The Guardian со ссылкой на отчетность America PAC.

Согласно представленным данным, America PAC потратил около 72 миллионов долларов из денег, пожертвованных Маском, за период с июля по сентябрь. Это больше, чем тратил любой другой протрамповский комитет, нацеленный на привлечение избирателей, отмечает The Guardian.

Bloomberg уточняет, что бизнесмен стал единственным донором фонда в период с 3 июля по 5 сентября.

16 октября Маск сообщил, что в течение нескольких дней проведет «серию лекций» по всему штату Пенсильвания. Вход на них будет бесплатным, но для участия надо подписать петицию на сайте America PAC, в которой, по словам Маска, выражается поддержка «свободе слова и права на ношение оружия». Пенсильвания — один из важнейших штатов для Дональда Трампа и его соперницы от Демократической партии Камалы Харрис в президентской гонке, напоминает The Guardian.

Издание также отмечает, что, пожертвовав 75 миллионов долларов, Маск стал один из крупнейших доноров кандидата в президенты от Республиканской партии. В частности, за тот же период, что и Маск, владелица игорного бизнеса Мириам Адельсон пожертвовала на кампанию Трампа 95 миллионов долларов.

Илон Маск занимает первое место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes. Журнал оценивает его состояние в 246 миллиардов долларов. На протяжении многих лет Маск делал пожертвования кандидатам от обеих партий. Он не тратил больших средств и распределял их равномерно между демократами и республиканцами. После покушения на Трампа в июле 2024 года Маск заявил, что «полностью» поддерживает кандидата от республиканцев.

В июле The Wall Street Journal писала, что Маск намерен ежемесячно выделять около 45 миллионов долларов комитету America PAC.

5 октября Маск выступил на митинге Трампа, который проходил в Батлере (штат Пенсильвания), где ранее в июле на кандидата в президенты совершили покушение.

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