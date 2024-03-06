NYT: Трамп встречался с Маском в поисках финансирования своей президентской кампании

Бывший президент США Дональд Трамп, баллотирующийся на новый срок, в воскресенье, 3 марта, встретился с основателем Space X Илоном Маском и несколькими донорами-республиканцами во Флориде, пишет The New York Times со ссылкой на три источника, знакомых с ходом встречи.

Трамп и его команда работают над поиском дополнительных крупных доноров для поддержки своей кампании. По словам собеседника NYT, Трамп похвалил Маска перед соратниками и надеется вскоре встретиться с ним один на один.

Планирует ли Маск поддержать Трампа финансово, пока неясно, но его недавние сообщения в соцсетях, как пишет The New York Times, говорят о том, что он считает крайне важным поражение Байдена на выборах. Знакомые Маска подтвердили, что он действительно придерживается этой точки зрения.

Перед промежуточными выборами в ноябре 2022 года Маск критиковал Байдена из-за рекордного количества мигрантов, въехавших в США во время его президентства, и писал, что иммиграционная политика Демократической партии «угрожает существованию самой Америки». Знакомый Маска сказал The New York Times, что если бизнесмен действительно поддержит Трампа, то важным фактором будут именно позиция бывшего президента, баллотирующегося на новый срок, по поводу иммиграции.

Как отмечает NYT, Маск на протяжении многих лет делал пожертвования кандидатам от обеих партий, но больших средств не тратил и распределял их довольно равномерно между демократами и республиканцами.

В конце 2016 года во время президентства Трампа Маск вошел в экспертный совет с участием глав крупнейших американских компаний. Весной 2017 года он пригрозил покинуть его, если Трамп примет решение о выходе из Парижского соглашения по климату, что впоследствии и сделал.

Летом 2022 года Трамп назвал Маска «еще одним дерьмовым деятелем», узнав, что тот не голосовал за республиканцев. Маск в ответ написал, что Трампу «пора повесить шляпу на гвоздь и отправиться в закат».

В ноябре 2022 года Маск восстановил в твиттере аккаунт Трампа, заблокированный в 2021 году, проведя перед этим опрос. Действие аккаунта Трампа было приостановлено вскоре после Капитолия, когда руководство соцсети сочло, что его твиты могут привести к дальнейшим беспорядкам. Трамп заявил, что не вернется в твиттер и продолжит пользоваться соцсетью Truth Social, созданной его стартапом.

В биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, вышедшей в сентябре 2023 года, говорилось, что бизнесмен «не поклонник» Трампа, к которому он, по его словам, питает «глубокое презрение» и считает «аферистом». Джо Байдена он также не поддержал, назвав его «скучным», но сказал, что проголосовал бы за него в 2020 году, если бы ходил на выборы.

Читайте также

Илона Маска все чаще сравнивают с Дональдом Трампом. Всему виной покупка Twitter, череда спорных решений и эпатажных заявлений Вот как миллиардер разрушает свою репутацию

Читайте также

Илона Маска все чаще сравнивают с Дональдом Трампом. Всему виной покупка Twitter, череда спорных решений и эпатажных заявлений Вот как миллиардер разрушает свою репутацию