Илон Маск пообещал выйти из экспертных советов при Трампе в случае отказа США от участия в Парижском соглашении по климату

Илон Маск
20:34, 31 мая 2017
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что выйдет из экспертных советов при президенте США Дональде Трампе, если тот примет решение о выходе из Парижского соглашения по климату.

Маск написал в твиттере, что «сделал все, что мог», чтобы донести до Трампа совет не выходить из соглашения. В случае, если президент США примет противоположное решение, у него «не будет другого выхода», кроме как покинуть советы при президенте.

Маск состоит в двух советах при Трампе с участием глав крупнейших американских компаний. Один из них занимается вопросами бизнеса и экономики, другой посвящен созданию рабочих мест.

Дональд Трамп пообещал на этой неделе объявить, останутся ли США в Парижском соглашении по изменению климата. По данным СМИ, президент уже принял решение о выходе из договора.
Парижское соглашение в рамках резолюции ООН по изменению климата было принято в 2015 году. Его задача — удержать рост глобальной средней температуры на уровне ниже 2 градусов по Цельсию относительно уровня доиндустриальной эпохи. Соглашение подписали около 200 стран, в том числе Россия; около 150 уже ратифицировали договор.
В ходе предвыборной кампании Трамп обещал отменить ограничения, введенные предыдущей администрацией для борьбы с глобальным потеплением (отчасти это уже сделано). Барак Обама, в свою очередь, неоднократно называл глобальное потепление одной из главных угроз для страны. 
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