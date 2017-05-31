Илон Маск пообещал выйти из экспертных советов при Трампе в случае отказа США от участия в Парижском соглашении по климату

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что выйдет из экспертных советов при президенте США Дональде Трампе, если тот примет решение о выходе из Парижского соглашения по климату.

Маск написал в твиттере, что «сделал все, что мог», чтобы донести до Трампа совет не выходить из соглашения. В случае, если президент США примет противоположное решение, у него «не будет другого выхода», кроме как покинуть советы при президенте.

Don't know which way Paris will go, but I've done all I can to advise directly to POTUS, through others in WH & via councils, that we remain — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2017

Will have no choice but to depart councils in that case — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2017

Маск состоит в двух советах при Трампе с участием глав крупнейших американских компаний. Один из них занимается вопросами бизнеса и экономики, другой посвящен созданию рабочих мест.