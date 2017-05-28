На саммите G7 Трамп отказался давать обязательства по соглашению об изменении климата

CNN
06:44, 28 мая 2017
Надежный источник

В итоговом коммюнике саммита «Большой семерки» в Италии американская сторона отказалась давать обязательства по участию в Парижском соглашении об изменении климата 2015 года. Главы Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Евросоюза в очередной раз заявили (.pdf), что будут придерживаться параметров соглашения.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, написал в твиттере, что озвучит свое решение по Парижскому соглашению на предстоящей неделе.

При этом издание Axios, созданное основателем Politico Джимом Вандехэем, сообщает со ссылкой на собственные источники, что Трамп уже уведомил своих подчиненных о решении выйти из Парижского соглашения. Белый дом отказался комментировать это сообщение, сославшись на твит Трампа.

Отказ от ограничений, которые были введены для борьбы с глобальным потеплением, — часть предвыборной программы Трампа. В марте 2017 года он уже отменил некоторые указы своего предшественника Барака Обамы. В частности, был отменен документ, где изменение климата признавалось угрозой национальной безопасности.
Парижское соглашение было принято в декабре 2015 года. Этот документ призван заменить Киотский протокол, чтобы начать новый этап борьбы с изменением климата с 2020 года. Задача соглашения — не допустить роста глобальной средней температуры выше 2 градусов по отношению к показателям доиндустриальной эпохи. Россия подписала, но пока не ратифицировала Парижское соглашение.

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