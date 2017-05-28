На саммите G7 Трамп отказался давать обязательства по соглашению об изменении климата

В итоговом коммюнике саммита «Большой семерки» в Италии американская сторона отказалась давать обязательства по участию в Парижском соглашении об изменении климата 2015 года. Главы Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и Евросоюза в очередной раз заявили (.pdf), что будут придерживаться параметров соглашения.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, написал в твиттере, что озвучит свое решение по Парижскому соглашению на предстоящей неделе.

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2017

При этом издание Axios, созданное основателем Politico Джимом Вандехэем, сообщает со ссылкой на собственные источники, что Трамп уже уведомил своих подчиненных о решении выйти из Парижского соглашения. Белый дом отказался комментировать это сообщение, сославшись на твит Трампа.