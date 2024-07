The Wall Street Journal: Илон Маск планирует ежемесячно перечислять 45 миллионов долларов в фонд, поддерживающий предвыборную кампанию Трампа

Миллиардер Илон Маск намерен ежемесячно выделять около 45 миллионов долларов America PAC, который поддерживает кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники издания утверждают, что Маск заявил о таких планах, но не уточняют, когда и где. Источники The New York Times сообщили, что America PAC, вероятно, получит «значительную поддержку» миллиардера. Пока неизвестно, сделал ли Маск уже пожертвование.

Источники Bloomberg утверждали 13 июля, что Маск уже пожертвовал «значительную» сумму America PAC. Однако к концу июня пожертвования от него не были зарегистрированы, отмечает The New York Times со ссылкой на отчет комитета, который раскрыл список доноров 15 июля.

Комитет America PAC создали в мае 2024 года люди из ближайшего окружения Маска. Речь идет о группе технологических предпринимателей, которые часто финансируют стартапы друг друга, утверждает The New York Times. По данным The Wall Street Journal, комитет поддерживают компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который возглавляет Alliance Resource Partners.

По данным The New York Times, весной один из создателей America PAC говорил собеседнику издания, что рассчитывает на 160 миллионов долларов пожертвований от крупного донора, который перечислит деньги четырьмя частями в течение предвыборной гонки.

Илон Маск считается самым богатым человеком в мире. Журнал Forbes на момент публикации этой новости оценивал его состояние в 252,3 миллиарда долларов. По оценке Bloomberg, у Маска 267 миллиардов долларов.

На протяжении многих лет Маск делал пожертвования кандидатам от обеих партий. Он не тратил больших средств и распределял их равномерно между демократами и республиканцами.

В марте Маск говорил, что не собирается жертвовать на кампании Дональда Трампа или его соперника Джо Байдена. Однако в последние месяцы миллиардер и республиканец сблизились, отмечает The Wall Street Journal.

После покушения на Трампа 13 июля Маск заявил, что «полностью» поддерживает Трампа и надеется на его скорое выздоровление. Бизнесмен также отметил, что «последний раз таким сильным кандидатом был Теодор Рузвельт, сравнив Трампа с 26-м президентом США, которого ранили во время предвыборного митинга.

