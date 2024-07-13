Bloomberg: Илон Маск пожертвовал «значительную» сумму в фонд, который поддерживает Трампа

Миллиардер Илон Маск пожертвовал деньги America PAC, который поддерживает президентскую кампанию Дональда Трампа, сообщили источники Bloomberg.

Агентство считает, что таким образом Маск хочет «оставить след на политическом ландшафте США». Сумма пожертвования неизвестна, но собеседники Bloomberg назвали ее «значительной».

Журналисты называют America PAC «малоизвестной» группой поддержки Трампа, которая напрямую не связана с его предвыборным штабом. Однако эта организация, по информации Bloomberg, тратит больше других комитетов на непосредственную агитацию избирателей. Все подобные организации должны будут раскрыть список своих доноров 15 июля.

Пожертвование Маска на кампанию Трампа произошло в тот момент, когда кандидат от республиканцев обогнал по сборам своего соперника от демократов, действующего президента Джо Байдена, говорится в статье Bloomberg. Сборы средств на кампанию Байдена снизились после того, как он провалил дебаты с Трампом в конце июня.

По данным The New York Times, в марте в поиске пожертвований на президентскую кампанию Дональд Трамп встречался с Илоном Маском и некоторыми донорами-республиканцами во Флориде. Чем завершилась встреча, неизвестно. Публикации миллиардера в соцсетях примерно в то же время намекали на то, что он считает крайне важным поражение Байдена на выборах.

Маск на протяжении многих лет делал пожертвования кандидатам от обеих партий. Он не тратил больших средств и распределял их равномерно между демократами и республиканцами.

В биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, вышедшей в сентябре 2023 года, говорилось, что бизнесмен не симпатизирует ни Трампу, ни Байдену. Первого он считал «аферистом», а второго назвал «скучным».

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