The New York Times: крупные доноры-демократы заморозили 90 миллионов долларов взносов на кампанию Байдена

Крупные доноры сообщили Future Forward, который поддерживает Джо Байдена, о приостановке взносов на сумму около 90 миллионов долларов, если действующий президент останется в предвыборной гонке, пишет The New York Times со ссылкой на два источника.

По словам собеседников NYT, замороженные взносы включают в себя «многочисленные восьмизначные обязательства». Имена доноров, решивших отозвать обещанные чеки, не называются. В самом Future Forward отказались от комментариев. Консультант комитета сказал, что ожидает возвращения доноров как только «текущая неопределенность» будет решена.

Еще один источник, близкий к Future Forward, сказал, что комитет уклоняется от принятия важных стратегических решений до тех пор, пока не станет ясно, кто будет возглавлять предвыборную гонку.

Future Forward, как отмечает NYT, была назначена предвыборным штабом Байдена ведущим комитетом поддержки на ранних этапах президентской кампании, и уже объявила о резервировании 250 миллионов долларов на телевизионную и цифровую рекламу. Ее запуск запланирован на август — после съезда Демократической партии, где финально утверждается кандидат в президенты.

Вечером 27 июня между Байденом и Дональдом Трампом прошли первые дебаты, которые многие назвали провальными для действующего президента. После этого в Демократической партии начали обсуждать возможную замену Байдена другим кандидатом; к этому же стали призывать и некоторые публичные сторонники, включая актера Джорджа Клуни. Сам Байден, хоть и признал, что дебаты были «не лучшим» его выступлением, несколько раз заявил, что не намерен сниматься с выборов.

11 июля Байден выступил на саммите НАТО, проходящем в Вашингтоне. Это его второе публичное появление с момента дебатов, и, как писал Bloomberg, оно должно было показать, что у президента достаточно сил для победы в выборах. Однако Байден сделал две оговорки: президента Украины Владимира Зеленского он представил как Владимира Путина, а спустя несколько часов на пресс-конференции назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом. Сам Байден во время выступления заявил, что «лучше всех подходит для управления» и «лучше всех готов к победе».

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