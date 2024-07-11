«Он не может выиграть битву со временем». Джордж Клуни призвал Байдена сняться с президентских выборов

Американский актер Джордж Клуни — влиятельный в Голливуде сторонник Демократической партии — в колонке для The New York Times призвал действующего президента США Джо Байдена сняться с президентской гонки.

В публикации актер отмечает, всю жизнь был демократом и множество раз участвовал в сборе средств для кандидатов от Демократической партии.

«Я люблю Джо Байдена. Как сенатора. Как вице-президента и президента. Я считаю его другом и верю в него. Верю в его характер. Верю в его моральные качества. За последние четыре года он выиграл множество сражений, с которыми ему пришлось столкнуться. Но единственная битва, которую он не может выиграть — это борьба со временем. Ни один из нас не может. Ужасно это говорить, но Джо Байден, с которым я виделся три недели назад на сборе средств, не был Джо Байденом из 2010 года. Он даже не был Джо Байденом из 2020 года. Это был тот же человек, которого мы все видели на дебатах [с Дональдом Трампом]», — пишет Клуни.

По мнению актера, лидеры Демократической партии должны перестать делать вид, что «51 миллион человек не видели того, что они на самом деле видели». Он считает, что демократы «настолько напуганы» перспективой второго срока Трампа, что «решили игнорировать все предупреждающие знаки».

Клуни подчеркивает, что «все дело в возрасте» и ни в чем больше. Он считает, что с Байденом демократы не смогут выиграть президентские выборы.

«Это не только мое мнение. Это мнение каждого сенатора, члена Конгресса и губернатора, с которыми я разговаривал один на один. Каждого - независимо от того, что он или она говорит публично», — заявил Клуни.

Клуни считает, что у Демократической партии еще есть время для того, чтобы выбрать нового кандидата для президентской гонки.

В конце колонки он называет Байдена героем, который «спас» демократию в 2020 году. «Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году», — заключил актер.

Призывы к Байдену выйти из президентской гонки начали звучать после его дебатов с Дональдом Трампом, которые состоялись в конце июня. По мнению аналитиков и СМИ, они оказались провальными для действующего президента. В частности, группа спонсоров Демократической партии США, общественных деятелей и руководителей предприятий направила письмо в Белый дом с призывом к Байдену сняться с выборов.

По информации The Wall Street Journal, демократы в палате представителей конгресса США разделились во мнениях относительно участия Байдена в выборах. Один из собеседников издания отметил, что «треть хочет, чтобы он ушел, треть хочет, чтобы он остался, а треть смирилась с тем, что он кандидат, но думает, что он проиграет».

Сам Байден признал, что дебаты с Трампом — «не лучшее» его выступление. Однако он заявил, что не собирается сниматься с выборов и планирует «снова победить». «Позвольте мне сказать как можно яснее: я остаюсь в гонке! Я собираюсь победить Дональда Трампа», — говорил Байден во время выступления перед сторонниками 5 июля.

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