The Wall Street Journal: треть демократов в палате представителей США хотят, чтобы Байден снялся с выборов. Еще треть смирились с его участием, но не верят в победу

Демократы в палате представителей конгресса США разделились во мнениях относительно участия Джо Байдена в президентских выборах после неудачных дебатов с Дональдом Трампом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом закрытой встречи демократов.

По их словам, на встрече царила «безрадостная атмосфера». Некоторые демократы призывали президента выйти из гонки, настаивая на том, что партии необходим новый кандидат. Другие поддержали Байдена, напомнив о его достижениях.

«Треть хочет, чтобы он ушел, треть хочет, чтобы он остался, а треть смирилась с тем, что он кандидат, но думает, что он проиграет», — заявил один из собеседников издания.

Журналисты также напомнили, что публично о необходимости выхода президента из гонки заявили только семь членов палаты представителей. Остальные высказывали подобное мнение только в частном порядке.

Как пишет The Washington Post, в тот же день прошла закрытая встреча сенаторов от Демократической партии США. По ее итогам сенатор Ричард Блументал, поддерживающий Байдена, подтвердил, что некоторые демократы не хотят, чтобы президент участвовал в гонке.

Кандидат от Демократической партии — Джо Байден, и я его поддерживаю. Я думаю, ему нужно продолжать эффективно и агрессивно доносить свою позицию американскому народу, чтобы заслужить его поддержку, а также поддержку ряда моих коллег.

По данным Axios, в победе Байдена на выборах сомневаются сенаторы Джон Тестер, Шеррод Браун и Майкл Беннет. Последний высказал свои опасения в интервью CNN: «Я думаю, что Дональд Трамп на пути к победе на этих выборах и, возможно, выиграет их с большим отрывом».

Пока ни один из сенаторов не делал публичных заявлений по поводу необходимости выхода Байдена из президентской гонки.

В конце июня прошли дебаты между Джо Байденом и Дональдом Трампом. По мнению аналитиков и СМИ, они оказались провальными для действующего президента. После этого некоторые соратники Байдена по Демократической партии предположили, что он должен выйти из президентской гонки. Сам президент и его окружение неоднократно говорили, что он собирается продолжать борьбу за переизбрание.

В начале июля группа спонсоров партии, общественных деятелей и руководителей предприятий направила письмо в Белый дом с призывом к Байдену сняться с президентских выборов. Среди тех, кто подписал письмо, были миллиардер Майкл Новограц, профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг, профессор Нью-Йоркского университета Скотт Гэллоуэй, генеральный директор Weyco Group Том Флоршайм и другие.

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