Президент США Джо Байден во время саммита НАТО в Вашингтоне представил президента Украины Владимира Зеленского как Владимира Путина, а спустя несколько часов на пресс-конференции назвал вице-президента США Камалу Харрис Дональдом Трампом, пишет Bloomberg.

«Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин», — сказал 81-летний Байден на саммите, представляя Зеленского.

Судя по видео выступления, почти сразу президент США понял, что допустил ошибку. «Президент Путин? Он победит президента Путина, президент Зеленский. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина», — сказал Байден.

Зеленский, выходя к микрофону, сказал: «Я лучше». В ответ Байден заявил: «Ты намного лучше».

Байден представил президента Украины Владимира Зеленского как «президента Путина» Forbes Breaking News

Через несколько часов, выступая на пресс-конференции, Байден, отвечая на первый вопрос, перепутал вице-президента Камалу Харрис с кандидатом в президенты от Республиканской партии Дональдом Трампом.

«Послушайте, я бы не выбрал вице-президента Трампа в вице-президенты — разве я думал, что она не квалифицирована, чтобы быть президентом?» — заявил Байден, отвечая на вопрос журналиста.

Biden mixes up Harris and Trump at press conference | FOX 5 News FOX 5 Atlanta

Как отмечает Reuters, в начале пресс-конференции Байден часто кашлял и иногда путался в своих ответах, а ближе к концу стал давать обрывистые ответы.

Президент США Джо Байден 27 июня провалил первые предвыборные дебаты против Дональда Трампа. После этого представители Демократической партии, которую представляет Байден, начали призывать его выйти из предвыборной гонки. Байден в ответ заявил, что собирается победить на выборах президента, намеченных на ноябрь. В преддверии саммита НАТО дипломаты и мировые лидеры, по данным Politico, выразили «острую обеспокоенность» по поводу возраста и здоровья Джо Байдена.

По данным американских СМИ, с лета 2023 года Белый дом не менее восьми раз посещал невролог Кевин Канард, специализирующийся на болезни Паркинсона. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя это, заявила, что Байден не лечился и не принимал лекарств от болезни Паркинсона.

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