Невролог Кевин Канард, специализирующийся на болезни Паркинсона, действительно посещал Белый дом и осматривал Джо Байдена, но только в рамках ежегодного общего медосмотра. Об этом говорится в письме лечащего врача президента США Кевина ОʼКоннора, которое опубликовала пресс-служба Белого дома. В нем отмечается, что никаких симптомов болезни Паркинсона у Байдена выявлено не было.

Публикация письма связана с материалами нескольких американских СМИ, в том числе The New York Times и New York Post, о том, что Канард посещал Белый дом восемь раз за восемь месяцев с лета 2023 года. Издания ссылались на официальный журнал посещений Белого дома, доступный публично. Согласно этим данным, в середине января 2024 года Канард встречался с ОʼКоннором. Всего с начала года невролог посещал Белый дом трижды — 17 января, 26 января и 28 марта.

Вскоре после этих публикаций журналисты задали вопрос о посещениях невролога пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер. Она не стала подтверждать или опровергать информацию о том, встречался ли Канард с Байденом, сославшись на «соображения безопасности», отмечает Axios.

Это вызвало возмущение нескольких репортеров на брифинге, которые отметили, что Белый дом не предоставляет им полную информацию о здоровье президента. Пресс-секретарь в ответ заявила: «Лечился ли президент от болезни Паркинсона? Нет. Лечится ли он от болезни Паркинсона? Нет. Принимает ли он лекарства от болезни Паркинсона? Нет».

После этого Белый дом опубликовал письмо врача Белого дома Кевина ОʼКоннора. В нем говорится, что Байдена осматривал невролог, специализирующийся на болезни Паркинсона и «других двигательных нарушениях», в рамках ежегодного медицинского осмотра. По его словам, Канард был выбран для ежегодного осмотра президента «не потому, что он специалист по двигательным расстройствам, а потому, что он высококвалифицированный и уважаемый невролог». Врач отметил, что Канард занимается осмотром сотрудников Белого дома более десяти лет.

ОʼКоннор подчеркнул, что его письмо опубликовали с разрешения Байдена и самого Канарда. Он добавил, что во время медицинских осмотров у президента США не было обнаружено никаких симптомов болезни Паркинсона. Он опубликовал фрагмент из своего письма за февраль 2024 года по итогам медицинского осмотра президента. В нем говорится, что «углубленное неврологическое обследование» показало, что у Байдена не было обнаружено никаких симптомов неврологических заболеваний, в том числе рассеянного склероза или болезни Паркинсона.

«Это обследование вновь подтвердило наличие периферической невропатии в обеих стопах. Двигательной слабости обнаружено не было. У него нет тремора ни в покое, ни при физической активности. Он демонстрирует отличную мелкую моторику», — говорилось в итогах обследования.

Повышенное внимание к состоянию здоровья Байдена привлечено после его неудачных дебатов с Дональдом Трампом в конце июня. В частности, действующий президент США неловко вышел на сцену, невпопад поприветствовал модераторов до того, как ему включили микрофон, а потом начал отвечать на вопросы тихим хриплым голосом, постоянно допуская оговорки. После этого начались разговоры о том, что Байдену стоит сняться с выборов. Сам президент заявил, что останется в президентской гонке.

Читайте также

Катастрофа для Байдена. Демократы в панике. Президенту надо выйти из гонки Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа — в заголовках СМИ

Читайте также

Катастрофа для Байдена. Демократы в панике. Президенту надо выйти из гонки Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа — в заголовках СМИ