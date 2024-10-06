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Дональд Трамп вернулся в Батлер, где в него стреляли. На митинге к нему присоединился Илон Маск
1 минута
11:18, 6 октября 2024
Бизнесмен Илон Маск 5 октября впервые
выступил
на политическом митинге. Он прошел в рамках предвыборном кампании Дональда Трампа, который баллотируется в президента США от Республиканской партии. Митинг прошел в Батлере в Пенсильвании, где в июле на Трампа совершили покушение. В ходе своего выступления Маск назвал нападение на Трампа «настоящей проверкой характера».
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