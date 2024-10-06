Маск впервые выступил на предвыборном митинге Трампа

Глава Tesla и SpaseX Илон Маск, поддерживающий кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, впервые появился на предвыборном митинге Трампа 5 октября, сообщает Associated Press.

Маск присоединился к Трампу на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, где на кандидата от республиканцев совершили покушение 13 июля. Маск, объявляя о своем участии в митинге, отметил, что это «то же место, где в него стреляли».

Во время митинга Илон Маск назвал Дональда Трампа единственным кандидатом, «способным сохранить демократию в Америке». Он также заявил, что «это будут последние выборы», если Трамп не победит.

В ходе выступления на Маске была кепка с предвыборным лозунгом Трампа «Make America Great Again».

Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA

Илон Маск активно поддерживает Дональда Трампа перед выборами президента США, намеченными на 4 ноября. В последние месяцы Маск, занимающий первое место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg, потратил значительные средства на агитацию за Трампа. Кандидат от республиканцев заявил, что в случае победы на президентских выборах назначит Маска руководителем правительственной комиссии по повышению эффективности.

В августе Трамп дал интервью Маску. Беседа продолжавшаяся около двух часов, носила дружеский характер. В основном в интервью Трамп говорил о покушении на его жизнь, совершенном в июле, критиковал президента США Джо Байдена, а также заявил, что Россия напала на Украину, потому что Байден пообещал Украине вступление в НАТО.

об интервью Трампа Маску

Дональд Трамп дал интервью Илону Маску Кандидат в президенты от республиканцев заявил, что Россия напала на Украину, потому что Байден «начал говорить глупости» (например, обещать Украине вступление в НАТО)

об интервью Трампа Маску

Дональд Трамп дал интервью Илону Маску Кандидат в президенты от республиканцев заявил, что Россия напала на Украину, потому что Байден «начал говорить глупости» (например, обещать Украине вступление в НАТО)