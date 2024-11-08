Почему Трамп выиграл, а Харрис проиграла? Вот как это объясняют американские СМИ Республиканцу удалось привлечь на свою сторону латиноамериканцев и молодежь, а вице-президент не смогла объяснить избирателям, чем она лучше Байдена

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Большинство прогнозов перед днем выборов президента США оценивали шансы Дональда Трампа и его соперницы Камалы Харрис как примерно равные, однако в итоге республиканец одержал более чем уверенную победу, выиграв голосование во колеблющихся штатах. Трамп более чем на пять миллионов голосов обошел Харрис по общему числу поддержавших его избирателей (и стал первым республиканцем, которому удалось это сделать, за последние 20 лет), а по сравнению с выборами 2020 года число проголосовавших за него американцев увеличилось в 48 из 50 штатов. Вот как сейчас американские СМИ и аналитики объясняют столь серьезный успех Трампа.

Победа Трампа: удачный выбор приоритетов и умение найти подход к разным социальным группам

Ключевым фактором, который позволил Дональду Трампу обеспечить себе победу, оказался удачный выбор приоритетов в период предвыборной кампании. Республиканец сосредоточился на наиболее важных для американцев темах — высокой инфляции и медленном восстановлении экономики, а также нелегальной миграции. Это позволило ему привлечь на свою сторону избирателей в том числе из тех групп, которые до этого традиционно поддерживали демократов, отмечает CNN.

Трамп не стеснялся раздавать адресные обещания самым разнообразным социальным группам: обещал отменить налоги на чаевые для работников сферы услуг, налоги на сверхурочные для рабочих и налоги на социальное обеспечение для пожилых; обещал отдать представителю либертарианцев место в своей администрации, а энтузиастам майнинга и биткоина — поддерживать дальнейшее развитие криптовалюты.

Трамп проводил встречи с избирателями в сугубо демократических штатах: например, он выступил перед темнокожими и испаноговорящими избирателями в Бронксе. Но митинг проводился не для того, чтобы победить в самом Нью-Йорке, а с целью привлечь на свою сторону представителей этих социальных групп в других, колеблющихся штатах.

Трамп выступает в Бронксе в Нью-Йорке, где традиционно поддерживают демократов. 23 мая 2024 года Spencer Platt / Getty Images

В итоге эта стратегия полностью себя оправдала. Трамп сумел заручиться поддержкой значительного числа испаноговорящих американцев: он получил 55% голосов мужчин латиноамериканского происхождения (это на 19 процентных пунктов выше, чем было в 2020 году) и 38% женщин (больше на 8 процентных пунктов).

Основной причиной этому стала именно экономика: большинство американцев латиноамериканского происхождения относятся к небогатому рабочему классу, отмечает Reuters, поэтому экономические проблемы последних нескольких лет, такие как инфляция и высокие процентные ставки по ипотеке, ударили по ним намного сильнее, чем в среднем по остальным жителям страны. Помимо этого, их привлекли обещания Трампа жестко бороться с нелегальной миграцией: такие мигранты в первую очередь претендуют на низкоквалифицированную работу и создают конкуренцию для испаноязычных американцев, не имеющих высшего образования.

Трампу также удалось склонить на свою сторону молодых мужчин до 30 лет: для этого он принял участие в целой серии развлекательных шоу, в том числе в подкасте у Джо Рогана, у которого более 17 миллионов подписчиков на YouTube (в отличие от Харрис, которая от аналогичного приглашения отказалась). Республиканец даже завел аккаунт в тиктоке, хотя во время своего первого президентского срока активно боролся с этой китайской соцсетью, называя ее угрозой безопасности США.

NBC подчеркивает, что по сравнению с 2020 годом Трамп провел гораздо менее хаотичную, более профессиональную и дисциплинированную кампанию, в которой по его меркам «было очень мало драмы»: его команде в целом удавалось удерживать республиканца от многих непродуманных эмоциональных шагов и ошибок, которые в предыдущих кампаниях с успехом для себя использовали демократы.

Поражение Харрис: нежелание дистанцироваться от Байдена и слишком консервативная кампания

Аналитики крупнейших американских СМИ сходятся в том, что главной ошибкой Камалы Харрис в ходе предвыборной кампании была ее неспособность или нежелание максимально дистанцироваться от Джо Байдена, которого большинство американцев считали ответственным за экономические проблемы в стране, а также ошибок его администрации, частью которой она оставалась.

Так, в октябре в интервью на телеканале ABC Харрис, отвечая на вопрос, что бы она сделала не так, как Байден, за последние четыре года, ответила, что ей «ничего не приходит на ум». Как пишет CNN, это разочаровало колеблющихся центристских избирателей, которые хотели услышать от нее критику экономических решений действующего президента. Трамп, в свою очередь, умело воспользовался ситуацией и на протяжении всей кампании выставлял Харрис (вместе с Байденом) ответственной за высокую инфляцию последних лет.

Харрис и Байден на предвыборном митинге в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов. 2 сентября 2024 года Michael M. Santiago / Getty Images

NBC также называет важной ошибкой в кампании Харрис ее крайне редкие интервью: в первые недели после выхода Байдена из гонки, когда многие потенциальные избиратели относились к ней лояльно, им хотелось больше узнать о вице-президенте и ее взглядах. Максимальная публичность в тот момент просто необходима — однако в штабе Харрис посчитали иначе, и время было в значительной степени упущено.

The Atlantic считает кампанию Харрис излишне консервативной: в то время, как Трамп пытался находить нестандартные подходы к разным группам избирателей, кандидат от демократов так и не смогла найти способ убедить кого-либо в том, что в случае ее избрания экономические проблемы населения будут решены.

Пространные заявления о том, что рост цен в последние годы стал общемировой тенденцией, снижение инфляции в США произошло быстрее, чем в других развитых странах, а экономика работает лучше, чем чья-либо другая, не находили отклика у избирателей, пишет The Atlantic. «Вы не можете убедить людей чувствовать себя лучше с помощью статистики», — заключает обозреватель издания.

Не предлагая каких-либо решений по экономике, самой тревожащей американцев тематике, Харрис в своей кампании сделала ставку на темы, которые волнуют не самое значительное число избирателей. Так, например, она много внимания уделяла защите репродуктивных прав — однако, отмечает ABC, лишь для 14% американцев тема абортов была значимым фактором при выборе кандидата; куда больше их волновали вопросы состояния демократии, экономики и нелегальной миграции в стране.

В итоге повестка Харрис оказалась слишком прогрессивной и неблизкой для большинства населения. Среди основных социальных групп, по сравнению с кампанией Джо Байдена на выборах 2020 года, кандидат от демократов значительно увеличила уровень поддержки только со стороны белых американцев с высшим образованием, имеющих доход более 100 тысяч долларов в год — то есть тех, кто в силу благосостояния гораздо меньше остальных пострадал от высокой инфляции в годы президентства Байдена.