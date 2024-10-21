Трамп 15 минут жарил картошку в McDonaldʼs. До этого Камала Харрис рассказывала, что когда-то там работала. Сама компания заявляет, что не поддерживает никого из кандидатов Что вообще происходит?

Doug Mills / The New York Times / AP / Scanpix / LETA

Компания McDonaldʼs разослала своим сотрудникам письмо, в котором заявила, что не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты США — после того, как Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании пожарил картофель в одном из ресторанов сети.

Бывший президент, вновь баллотирующийся на пост главы государства от Республиканской партии, посетил McDonaldʼs в Пенсильвании — одном из «колеблющихся» штатов» — в воскресенье, 20 октября. Как пишет CNN, вместо пиджака он надел рабочий фартук и жарил и упаковывал на кухне картошку фри. Затем он раздавал ее посетителям через окно быстрой сборки заказов — Трамп говорил, что приготовил ее сам и что это «за его счет». Зал ресторана во время визита кандидата в президенты был закрыт.

Это произошло на фоне попыток Трампа уличить во лжи свою соперницу, кандидата от демократов Камалу Харрис. В конце сентября в одном из интервью она рассказала, что в студенческие годы некоторое время работала в McDonaldʼs, чтобы оплачивать учебу. По словам Харрис, она жарила картошку и стояла за кассой. Кандидат от демократов говорила об этой работе не впервые — с такими заявлениями она выступала еще в 2019 году.

Раздавая картошку посетителям McDonaldʼs в Пенсильвании, Трамп также вспомнил про Харрис, заявив журналистам, что «работает здесь на 15 минут больше, чем Камала».

Evan Vucci / AP / Scanpix / LETA

Харрис в рамках предвыборной кампании позиционирует себя как выходца из семьи представителей среднего класса в противовес Трампу, который родился в семье миллионера. В августе ее кандидат в вице-президенты Тим Уолз заявлял: «Вы можете представить Дональда Трампа, работающего в McDonaldʼs? Он бы не смог запустить эту чертову машину для McFlurry, даже если бы от этого зависела его жизнь».

Трамп в течение последних недель неоднократно подвергал слова Харрис о работе в McDonaldʼs сомнению и называл «фейком». Его сторонники требовали от Харрис предоставить доказательства, однако эти требования были проигнорированы. Незадолго до своего визита в McDonaldʼs Трамп, которого самого неоднократно ловили на откровенно ложных заявлениях, написал в соцсетях, что «навел справки» и не нашел подтверждений заявления Харрис о работе в сети быстрого питания. При этом в самой McDonaldʼs отмечали, что у компании нет настолько старых данных о рядовых сотрудниках.

В McDonaldʼs также показательно дистанцировались от действий Трампа: в письме сотрудникам от руководства, которое цитирует Bloomberg, говорится, что компания никогда не поддерживает кандидатов на выборные должности «и эта позиция остается неизменной в нынешней президентской гонке». «Мы не — мы золотые», — говорится в сообщении.

В McDonaldʼs подчеркнули, что сотрудники кампании Трампа сами обратились к одному из франчайзи сети в Пенсильвании с просьбой, чтобы кандидат в президенты посетил ресторан. Эту просьбу одобрили, так как, отметила компания, «двери наших ресторанов открыты для всех». В McDonaldʼs отметили, что другие франчайзи ранее приглашали в свои рестораны Камалу Харрис.

Дональд Трамп неоднократно называл себя поклонником фастфуда. В 2016 году он объяснял это тем, что в сетях быстрого питания высокие стандарты качества продукции. «Лучше пойти туда [в крупную фастфуд-сеть], чем куда-то, где вы понятия не имеете, откуда взялась еда», — говорил он.

В 2019 году, когда Трамп был президентом, он заказал бургеры и пиццу в качестве угощения на традиционной встрече в Белом доме с победителями студенческого чемпионата по американскому футболу. Бывший советник Трампа и муж его дочери Джаред Кушнер в своей автобиографии писал, что в 2020 году болевший ковидом Трамп просил заказать в McDonaldʼs биг-мак, филе-о-фиш, картошку-фри и ванильное мороженое: в тот момент, вспоминал Кушнер, он «понял, что Трамп выздоравливает».

Подробнее о встрече с чемпионами по американскому футболу «У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много-много картофеля фри». Дональд Трамп устроил в Белом доме прием при свечах — и накормил гостей фастфудом