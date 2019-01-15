Президент США Дональд Трамп перед столом с фастфудом в Белом доме, 14 января 2019 года. Susan Walsh / AP / Scanpix / LETA

Президент США Дональд Трамп организовал 14 января в Белом доме торжественный прием для игроков команды по американскому футболу Clemson Tigers, выигравших чемпионат США среди вузов. На стол подали бургеры, картошку фри, куриные наггетсы, соусы в серебряной посуде, пиццу и другой фастфуд. Трамп пошел на такой шаг из-за продолжающейся работы правительства США. Поскольку часть персонала Белого дома ушла в неоплачиваемый отпуск, Трамп лично составил меню для приема и оплатил еду за свой счет.

В инстаграме Белого дома опубликовали несколько фотографий с торжественного ужина (листайте).

Трамп заявил журналистам, что изначально планировал накормить спортсменов салатами, которые должны были приготовить его супруга и дочь.

«У нас есть пицца, 300 гамбургеров, много-много картофеля фри — все это наша любимая еда. У нас много крупных людей, поэтому я думаю, что мы немного повеселимся», — сказал американский президент. Непосредственно на приеме Трамп заявил, что на столе есть все, «что мне нравится, что вам нравится».

Пользователи соцсетей стали публиковать фотожабы, посвященные Трампу и фастфуду.

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…а Трамп их готовит

Дональд Трамп известен как давний поклонник «Макдональдса». Автор книги «Fire and Fury: Inside the Trump White House» Майкл Вулф утверждает, что американский президент любит фастфуд, поскольку боится отравления. В ресторанах же никто не знает, что туда придет Трамп, поэтому риск покушения гораздо меньше.