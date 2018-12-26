Помните ребенка, которому Трамп намекнул, что Санта-Клауса не существует? Оказалось, это не испортило ему Рождество!

Американское издание The Post and Courier нашло ребенка, из-за разговора с которым в канун Рождества президента США Дональда Трампа раскритиковали в соцсетях.

24 декабря Дональд и Меланья Трамп принимали звонки от детей в рамках акции . Трамп спросил одного из звонивших: «Ты все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет это странно, верно?». Пользователи соцсетей возмутились вопросами президента, предположив, что он испортил ребенку Рождество.

Трамп рассказал семилетнему ребенку, что Санта-Клауса нет Meduza

The Post and Courier рассказало, что Трамп разговаривал с семилетней девочкой по имени Коллман Ллойд (накануне сообщалось, что это был мальчик по имени Коулман) из города Лексингтон в Южной Каролине. Коллман позвонила в NORAD, чтобы узнать, где сейчас пролетает Санта-Клаус, и ей неожиданно предложили поговорить с президентом.

The Post and Courier опубликовало видео, на котором записан фрагмент разговора Коллман и Трампа.

«Ты все еще веришь в Санту?», — спросил президент.

«Да, сэр», — ответила девочка.

«Потому что в семь лет это странно, верно?», — продолжил Трамп.

«Да, сэр», — повторила девочка.

Она заявила The Post and Courier, что была рада поговорить с президентом. «Я подумала: „Вау!“. Я была в шоке», — сказала Коллман.

Коллман Ллойд разговаривает с Дональдом Трампом Post and Courier

Родители девочки заявили BuzzFeed, что у них нет претензий к тому, как Трамп говорил с их дочерью. По мнению отца девочки Дональда Ллойда, вопросы президента несправедливо политизировали. «Глупо, что это стало таким важным событием. <…> Меня это не обеспокоило — мне нравится, когда с моими детьми говорят как со взрослыми». Эрика, мать Коллман, согласилась с мужем. «Я учитель. Меня не смутили слова, которые использовал Трамп. Он был очень добр».

Коллман заверила The Post and Courier, что верит в Санта-Клауса. На Рождество он принес ей куклу.

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