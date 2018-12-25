24 декабря Дональд и Мелания Трамп приняли участие в акции . Президент и первая леди США отвечали на звонки детей, которые хотели узнать, где сейчас Санта-Клаус и когда он доставит им подарки.

Журналисты обратили внимание на разговор Трампа с мальчиком, к которому, как пишет The Daily Beast, президент обращался как к Коулмэну. Трамп поздравил ребенка с Рождеством, спросил, сколько ему лет и как он учится в школе. А затем с улыбкой поинтересовался: «Ты все еще веришь в Санту? Потому что в семь лет это странно, верно?»

Какой ответ услышал Трамп, неизвестно. В соцсетях по традиции стали ругать президента США и иронизировать над ним.

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