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Недовольный папа римский и слишком веселый Трамп. Почему все обсуждают визит президента США в Ватикан
Президент США Дональд Трамп встретился 24 мая с папой римским Франциском. Встреча продлилась около получаса, но этого хватило, чтобы все начали ее обсуждать. Благодаря папе Франциску, который на общей фотографии оказался запечтален с недовольным лицом. А еще спросил у Мелании Трамп, чем она кормит мужа. «Медуза» рассказывает, что про визит президента в Ватикан говорили ведущие американских сатирических передач.
Джимми Киммел
Ведущий шоу Jimmy Kimmel Live сравнил лицо папы Франциска на встречах с мировыми лидерами. С Ангелой Меркель, Владимиром Путиным и Бараком Обамой понтифик улыбался, а вот с Трампом был крайне угрюм.
Главным моментом эпизода, посвященного визиту президента в Ватикан, стал склеенный ролик о том, как Трамп попытался взять папу римского за руку.
Стивен Кольбер
Ведущий The Late Show, естественно, тоже отметил угрюмое выражение лица понтифика. Затем он перешел к обсуждению разговора между папой Франциском и Меланией Трамп. Глава католической церкви спросил у первой леди: «Чем вы кормите мужа? Потицей?» Мелания с улыбкой ответила: «Пиццей? Да».
Потица — это традиционное словенское блюдо, рулет из дрожжевого теста, который очень любит Франциск. Так как это очень высококалорийная еда, Кольбер (и не только он) сделал вывод, что папа римский назвал Трампа упитанным.
После этого ведущий начал диалог с мультяшным папой римским. «Хоть мы и ненавидим, что он делает, мы должны любить грешника. Так же сильно, как грешник любит поесть», — пошутил рисованный Франциск.
Джимми Фэллон
В The Tonight Show тоже смонтировали неловкую попытку Трампа взять Франциска за руку!
Значительную часть своего монолога ведущий шоу Джимми Фэллон уделил сравнению лиц президента США и папы римского на той самой фотографии. Например: «Трамп выглядит как человек, который прилетел „Бортом номер один“, а Франциск — как человек, который прилетел на United».
Или: «Трамп выглядит так, будто думает „OMG“, а Франциск — „FML“».
Сет Майерс
Ведущий Late Night with Seth Meyers прокомментировал визит Трампа в Ватикан совсем коротко. Он тоже обратил внимание на выражение лица папы Франциска и заявил: «Только Трамп мог превратить классного папу римского в Майка из „Во все тяжкие“».