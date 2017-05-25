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Недовольный папа римский и слишком веселый Трамп. Почему все обсуждают визит президента США в Ватикан

Президент США Дональд Трамп встретился 24 мая с папой римским Франциском. Встреча продлилась около получаса, но этого хватило, чтобы все начали ее обсуждать. Благодаря папе Франциску, который на общей фотографии оказался запечтален с недовольным лицом. А еще спросил у Мелании Трамп, чем она кормит мужа. «Медуза» рассказывает, что про визит президента в Ватикан говорили ведущие американских сатирических передач.