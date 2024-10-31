«Это в честь Камалы и Байдена». Трамп забрался в мусоровоз Так кандидат в президенты США отреагировал на «мусорный скандал»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп во время визита в город Грин-Бей, штат Висконсин, 30 октября забрался в кабину мусоровоза, чтобы пообщаться с журналистами, сообщает Associated Press.

Судя по видео Forbes, Трамп появился в оранжевом жилете с желтыми полосами, надетом поверх белой рубашки. Дважды промахнувшись мимо ручки на двери грузовика, Трамп забрался на пассажирское сиденье, откуда в течение нескольких минут разговаривал с журналистами. На кузове грузовика присутствовала наклейка с предвыборной кампанией Трампа, к дверям были прикреплены флаг США и флаг Трампа.

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«Как вам нравится мой мусоровоз? Это в честь Камалы [Харрис] и Джо Байдена», — заявил Трамп журналистам.

Как отмечает The Hill, республиканец забрался в мусоровоз, чтобы привлечь внимание к комментариям президента США Джо Байдена. В последние дни Трампа критикуют из-за высказываний комика Тони Хинчклиффа, который 27 октября выступил на митинге республиканского кандидата в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Во время выступления комик назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом мусора». Джо Байден, комментируя его слова, заявил 29 октября: «Единственный мусор, который я вижу там, это его сторонники». Комментируя это, Трамп сказал, что «Байдену должно быть стыдно».

В Белом доме заявили, что слова президента неверно истолковали, он назвал «мусором» оскорбительную риторику на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не его сторонников. Сам Байден также сообщил, что имел в виду только риторику о Пуэрто-Рико, вызывающую ненависть, и отметил, что «демонизация латиноамериканцев бессовестна».

Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Грин-Бей попытался дистанцироваться от комика Тони Хинчклиффа. «Я ничего не знаю об этом комике. Я не знаю, кто он такой. Я никогда его не видел. Я слышал, что он заявил, но это его заявление. Он комик, что я могу сказать. Я ничего о нем не знаю», — заявил Трамп. Республиканец добавил из мусоровоза: «Я люблю Пуэрто-Рико, а Пуэрто-Рико любит меня».

В завершение беседы с журналистами Трамп сказал: «Надеюсь, вам понравился мусоровоз. Большое спасибо». Спустя некоторое время он появился на предвыборном митинге в том же оранжевом жилете.

Alex Brandon / AP / Scanpix / LETA

Ранее в октябре Дональд Трамп в рамках своей предвыборной кампании пообщался с журналистами во время фотосессии, устроенной в одном из пенсильванских ресторанов McDonaldʼs. После этого компания McDonaldʼs заявила сотрудникам, что не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты США.

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Трамп 15 минут жарил картошку в McDonaldʼs. До этого Камала Харрис рассказывала, что когда-то там работала. Сама компания заявляет, что никого из них не поддерживает Что все это значит?

еще о выборах в сша

Трамп 15 минут жарил картошку в McDonaldʼs. До этого Камала Харрис рассказывала, что когда-то там работала. Сама компания заявляет, что никого из них не поддерживает Что все это значит?

Фото на обложке: Brendan McDermid / Reuters / Scanpix / LETA