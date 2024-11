После победы Трампа на выборах СМИ по всему миру вышли с его фото на первых полосах. Вот лишь некоторые из обложек американских газет и журналов

Дональд Трамп 5 ноября победил на выборах президента США. Он стал вторым за 120 лет президентом США, которому удастся вернуться в Белый дом, проиграв выборы после первого срока. Победа Трампа — главная новость для СМИ по всему миру и тем более для американской прессы. Вот лишь некоторые из обложек газет и журналов, выходящих в США. Глядя на них, кажется, можно догадаться о политических предпочтениях редакций.

«Избранный президент Дональд Трамп» — обложка журнал Time (слева). «Трамп. Возвращение» — обложка Newsweek.

«Трамп врывается назад» — так озаглавила свою передовицу газета The New York Times. «Начало новой эры Трампа» — с такой статьей на первой полосе после выборов вышла The Washington Post.

The Washington Post и Los Angeles Times перед выборами президента США заявили, что не поддерживают ни одного из кандидатов. При этом традиционно обе газеты выступали в поддержку демократов. The Washington Post такое решение стоило как минимум 200 тысяч подписчиков, а Los Angeles Times осталась без главного редактора.

Los Angeles Times после выборов вышла с заголовком «Трамп победил. 45-й президент станет 47-м». «Что может пойти не так?», задает вопрос The Economist. «Трамп победил. Что дальше?», пытается понять The Atlantic.

«[Д]он сделал это снова», пишет New York Post. The Wall Street Journal озаглавила статью на своей первой полосе «Трамп торжествует снова».

The New Yorker поместил на обложку серый силуэт Трампа, а Vanity Fair перечислил на обложке все обвинения, выдвинутых в адрес 47-го президента США.

Фото на обложке: William West / AFP / Scanpix / LETA