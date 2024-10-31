Руководство The Washington Post решило не поддерживать никого из кандидатов в президенты США (до этого газета 50 лет была за демократов) Из-за этого издание потеряло 200 тысяч подписчиков

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Сотни тысяч человек отказались от подписки на The Washington Post, после того как издание объявило, что больше не будет поддерживать никого из кандидатов в президенты США.

На протяжении более 50 лет издание выступало в поддержку демократов. В ближайшее время в нем должна была выйти большая статья о Камале Харрис, пишет «Би-би-си» со ссылкой на источник в редакции. Теперь этот материал не будет опубликован.

О решении отказаться от поддержки кандидатов 25 октября объявил генеральный директор Уильям Льюис, объяснивший это желанием «вернуться к корням». В специальной колонке на сайте издания он напомнил, что до 1972 года газета практически никогда не поддерживала никого из кандидатов и что лишь в 1976 году эта традиция нарушилась , когда газета поддержала Джимми Картера. С тех пор газета начала поддерживать демократов.

«Это [отказ от поддержки кандидатов] то, к чему мы возвращаемся. Мы осознаем, что это могут воспринять по-разному, в том числе как молчаливое одобрение одного кандидата, или как осуждение другого. Мы так не считаем», — отметил Льюис.

С решением согласились далеко не все сотрудники редакции Washington Post. 20 колумнистов выпустили заявление, в котором назвали его «отказом от фундаментальных редакционных убеждений газеты, которую мы любим». Они выразили мнение, что в нынешней ситуации издание должно явно заявить о своей приверженности демократическим ценностям, верховенству закона и международным альянсам, угрозой для которых является Дональд Трамп. Колумнисты напомнили, что именно поэтому газета поддерживала соперников Трампа в 2016 и 2020 годах.

В Гильдии Washington Post, представляющей интересы сотрудников, в свою очередь, заявили, что обеспокоены фактом того, что заявление сделал генеральный директор, а не редакция издания — что может говорить о том, что руководство вмешивается в работу редакторского состава. В знак протеста свои должности покинул ряд обозревателей и колумнистов The Washington Post

В защиту решения отказаться от поддержки кого-либо из кандидатов выступил владелец The Washington Post, один из самых богатых людей в мире Джефф Безос. Он объяснил его тем, что «большинство людей считают, что СМИ предвзяты», и отказом от выражения своей политической позиции The Washington Post сможет повысить свой авторитет. «Поддержка кандидатов создает ощущение предвзятости. Ощущение отсутствия независимости. Отказ от этого — принципиальное решение, и оно правильное», — подчеркнул Безос.

В день, когда Уильям Льюис объявил об отказе газеты от поддержки кандидатов, генеральный директор компании Blue Origin, одного из главных активов Безоса, встречался с Дональдом Трампом. В своем комментарии Безос уверял, что это просто совпадение и что никто из кандидатов в президенты не был заранее проинформирован о решении The Washington Post.

Читатели The Washington Post крайне резко отнеслись к решению руководства издания. В течение первых трех дней от подписок отказались 200 тысяч человек — это около 8% всех платных подписчиков.

За неделю до The Washington Post решение не поддерживать никого из кандидатов приняли владельцы Los Angeles Times. Владелец газеты миллиардер Патрик Сун-Шион заблокировал решение редакции выступить в поддержку Камалы Харрис. Главный редактор издания Мариэль Гарза из-за этого ушла в отставку.