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Война Девятьсот восемьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 ноября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- Киев атаковали российские дроны. Обломки беспилотников упали в Голосеевском, Печерском, Соломенском, Оболонском и Подольском районах, повреждения получили жилые дома, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В Соломенском районе одного пострадавшего госпитализировали с территории предприятия. В Печерском районе начался пожар на верхних этажах многоэтажного дома, жителей эвакуировали. В Оболонском районе произошло возгорание на верхних этажах бизнес-центра.
- Минобороны России отчиталось о 15 украинских беспилотниках, уничтоженных в течение ночи над регионами. 14 дронов были сбиты над Воронежской областью, еще один — над Белгородской.
- Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с выигравшим выборы в США Дональдом Трампом. «Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой», — написал Зеленский, добавив, что договорился «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».
- В переходной администрации Трампа обсуждают новый план завершения войны в Украине, пишет The Wall Street Journal.
Фото на обложке: Vitalii Nosach / Global Images Ukraine / Getty Images