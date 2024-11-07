Война Девятьсот восемьдесят восьмой день. Хроника «Медузы»

Здравствуйте. Сегодня 988-й день полномасштабной российско-украинской войны. В этой хронике «Медуза» продолжает следить за боевыми действиями и связанными с ними событиями.

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Война Девятьсот восемьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»

хроника предыдущего дня войны