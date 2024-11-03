Google обновил карты и случайно опубликовал спутниковые снимки военных объектов Украины

Сервис Google Maps после обновления опубликовал спутниковые снимки военных объектов Украины, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых видно размещение наших военных систем (не буду уточнять). Мы обращаемся к ним, чтобы быстро это исправить, но у них выходные. Не до этого», — написал Коваленко в телеграме.

Чиновник добавил, что российские издания уже начали «активно разгонять» эти снимки. В частности, скриншоты военных объектов Украины с Google Maps опубликовали Z-каналы.

По словам Коваленко, представители Google связались с властями Украины после публичной реакции на обновленные спутниковые снимки. «Говорят, что уже работают над исправлением ситуации со снимками размещения наших военных систем», — добавил он.

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