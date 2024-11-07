Google убрал с карт изображения военных объектов Украины

В сервисе Google Maps больше не отображаются изображения военных объектов Украины, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

«Google исправил ситуацию с картами. Военные объекты и системы больше не отображаются. В дальнейшем также будет все ок», — рассказал Коваленко.

Накануне, 6 ноября, Коваленко сообщил, что планирует встречу с представителями Google. «Собираюсь объяснить им, что выкладывать карты с изображением размещения военных систем и объектов Украины, даже если это снимки годичной давности, нельзя», — отметил он. Состоялась ли встреча, Коваленко не уточнил.

3 ноября глава Центра противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что Google Maps после обновления опубликовал спутниковые снимки военных объектов Украины. Коваленко не уточнял, о каких объектах идет речь — но, по его словам, российские издания начали «активно разгонять» эти снимки. Представители Google связались с украинскими чиновниками только после их публичного возмущения ситуацией, утверждал Коваленко.

Картографические сервисы, в том числе Google Maps, размывают спутниковые снимки военных объектов разных стран или публикуют их в низком разрешении. Так, «Медиазона» обратила внимание, что «Яндекс.Карты» стали размывать спутниковые изображения российских военных аэродромов.

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