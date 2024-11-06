«Яндекс. Карты» начали размывать спутниковые снимки российских военных аэродромов

В «Яндекс.Картах» стали размывать спутниковые изображения российских военных аэродромов, обратила внимание «Медиазона».

Журналисты издания проверили десять военных аэродромов, расположенных в разных российских регионах — их спутниковые снимки оказались заблюренными. Среди них — авиабаза Дягилево в Рязани и аэродром Борисоглебск в Воронежской области, которые подвергались атакам украинских беспилотников.

Размытыми также оказались спутниковые снимки некоторых аэропортов совместного базирования, инфраструктура которых используется гражданской авиацией и Минобороны РФ. При этом, к примеру, изображение гражданского международного аэропорта Храброво в Калининграде на спутниковых картах «Яндекса» выглядит как и прежде — без ретуши. А снимок аэродрома Чкаловск в этом же районе размыт.

«Традиционно спутниковые снимки имеют разную детализацию. Это характерно для многих геосервисов с функцией спутниковых снимков. Это может быть обусловлено требованиями регуляторов или свойствами данных от поставщиков», — объяснили журналистам в пресс-службе «Яндекс. Карт».

Когда именно спутниковые снимки военных аэродромов начали ретушировать, представитель сервиса не уточнил. Как отмечает «Медиазона», еще в начале октября Z-канал «Взгляд человека в лампасах» сообщал, что «Яндекс. Карты» не скрывают спутниковые снимки российских военных объектов в отличие от зарубежных баз.

Авторы канала сравнивали четкое изображение военного аэродрома Энгельс и размытое изображение базы в Израиле. «Правильно ли мы понимаем, что для российской компании „Яндекс“ безопасность военных объектов Израиля важнее безопасности военных объектов России?» — спрашивали в канале.

О том, что «Яндекс.Карты» ретушируют снимки секретных объектов в Израиле и Турции известно уже несколько лет. На это, в частности, обращал внимание исследователь Мэтт Корда из Федерации американских ученых. В компании говорили, что ретушировали снимки израильских объектов по требованию властей. На тот момент Корда не нашел на российских картах таких участков, сделав вывод, что власти РФ не требовали ретушировать снимки.

Корда тогда же отмечал, что Google Maps не размывает спутниковые снимки военных объектов, но и не публикует их в таком разрешении, чтобы по ним можно было бы различить детали. Однако, как заметил исследователь, каждый пользователь может сравнить информацию, предоставленную двумя сервисами, и получить как минимум представление о местоположении того или иного военного объекта.

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«Яндекс.Карты» ретушируют снимки секретных объектов в Израиле и Турции, а Google Maps — нет. Из-за этого каждый может узнать, где они находятся

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«Яндекс.Карты» ретушируют снимки секретных объектов в Израиле и Турции, а Google Maps — нет. Из-за этого каждый может узнать, где они находятся