В Воронежской области украинские дроны атаковали аэродром Борисоглебск

Украинские беспилотники атаковали военный аэродром Борисоглебск в Воронежской области в ночь на 3 октября, сообщили «Украинская правда» и УНИАН со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ).

Собеседники изданий, используя одинаковые формулировки, рассказали, что в атаке участвовали дроны СБУ, Сил специальных операций и других подразделений Сил обороны Украины.

Источники утверждают, что беспилотники атаковали склады с корректируемыми авиационными бомбами, стоянки самолетов Су-35 и Су-34, а также места хранения авиационного топлива.

Украинские спецслужбы отметили, что российская армия использует аэродром Борисоглебск для того, чтобы сбрасывать авиационные бомбы на украинскую территорию.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в телеграм-канале, что во время атаки беспилотников в ночь на 3 октября российские военные задействовали средства ПВО в четырех муниципалитетах региона. В результате атаки дронов, по словам губернатора, повреждения получили 16 домов, ранена одна местная жительница.

Украинские издания отметили, что спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага возгорания на территории аэродрома Борисоглебск. Российские телеграм-каналы опубликовали фотографии, снятые в этом районе после атаки дронов.

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 3 октября регионы России атаковали 113 украинских беспилотников. Силы ПВО, как утверждает российская сторона, перехватили и уничтожили 75 дронов над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской и один — над Брянской.

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