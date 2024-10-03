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Война Девятьсот пятьдесят третий день. Хроника «Медузы»
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Главные события ночи и утра
- Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 113 украинских беспилотников. Из них, по заявлению ведомства, 73 сбили над Белгородской областью, 25 — над Воронежской, 14 — над Курской, один — над Брянской. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одной пострадавшей женщине.
- Российские военные за ночь запустили по Украине 105 «Шахедов», заявили в Воздушных силах ВСУ. Дроны, по заявлению военных, сбивали над 15 областями страны. В Киеве воздушная тревога продолжалась более пяти с половиной часов. О жертвах и серьезных разрушениях не сообщается.
- Поздно вечером 2 октября российские войска обстреляли Харьков, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. В результате атаки был поврежден пятиэтажный дом в районе Салтовка, 12 человек, в том числе трехлетняя девочка, получили ранения.
- Аэропорты Казани и Нижнекамска примерно на три часа временно закрывали на прилет и вылет; Росавиация объяснила это «обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов». По информации телеграм-канала Baza, такое решение принято из-за угрозы атаки беспилотников. Сейчас ограничения сняты.
Фото на обложке: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA